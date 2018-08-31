Разработать сайт на Wordpress на основе дизайн-макета + моб. версия

Имеется шаблон https://elements.envato.com/vivian-creative-multi-purpose-theme-W9Q5V4J для вордпресса нужен адекватный и по умеренной цене хостинг, а так же нужны услуги по размещению этого шаблона, в точности как он представлен по этой http://www.subsolardesigns.com/vivian/demo2/ ссылке, бюджетность и срочность приветствуется