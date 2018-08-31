Разработать сайт на Wordpress на основе дизайн-макета + моб. версия

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Закрыт8 заявок129 просмотров

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Во вложении комментарии к проекту, прошу их учесть при оценке

Отвечая на заявку пожалуйста указывайте сроки и стоимость

Node.jsWordPress
7 лет назад
respayn
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров