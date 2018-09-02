Написать скрипт для 3-х mySQL- таблиц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок203 просмотра

Написать скрипт который бы добавлял

данные из одной таблицы в другую

по алгоритму указанному в 3-й таблице.

Нужны 3 метода:

1. Добавление данных из 1-й во вторую.

2. Обновление 2-й таблицы по 3-й

3. Синхронизация первой и второй таблицы.

Оплата WMR по факту.

MySQL
7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Несмотря на немного размытое ТЗ, быстро вник в задачу и выполнил на отлично. Рекомендую.
Заказчик постоянно был на связи, пояснил все не понятные моменты, мгновенная оплата сразу послеивыполнения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад