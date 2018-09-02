Интернет магазин создан на платформе Jimdo (конструктор сайтов). Необходимо дать возможность покупателям приобретать товары моего магазина с помощью услуги «оплата частями» Приватбанка. Добавить форму оплаты «оплата частями» Приватбанка
Написать скрипт для 3-х mySQL- таблиц
Написать скрипт который бы добавлял
данные из одной таблицы в другую
по алгоритму указанному в 3-й таблице.
Нужны 3 метода:
1. Добавление данных из 1-й во вторую.
2. Обновление 2-й таблицы по 3-й
3. Синхронизация первой и второй таблицы.
Оплата WMR по факту.
Выбранный исполнитель
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