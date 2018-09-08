На основе купленного шаблона собрать сайт одностаничник в согласии бло

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка183 просмотра

Действовать по схеме описанном в ТЗ.

Файл прикреплен

7 лет назад
edgarwebstudio
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$75
4 дня
Все отлично! Спасибо за работу. Рекомендую
Отличный заказчик, четко поставлено ТЗ, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад