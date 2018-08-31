Платформа для автоматизации продаж и упрощения системы покупок товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Платформа для автоматизации продаж и упрощения системы покупок товаров (позволяющая загрузить данные по ценам и остаткам  и предоставить поиск с последующим заказом клиенту).Необходимый функционал первого релиза:

  • Регистрация, Настройка профиля
  • Загрузка и работа с товарами и категориями
  • Поисковый фильтр (по цене, сроки, Доставка)
  • Заказ
  • Оплата
  • Документы
  • Работа с возвратом и претензиями
  • Ведение и учёт остатков и ревизий.
Нам нужен человек “Оркестр” с волевыми качествами Олимпийского чемпиона, котрый не боиться сложных задач и готов работать на результат. Готовность и умение воспринимать и ловить  задачу на “лету”, работать без четкого ТЗ, а с понимание функционала. С нас крутая задача с вас желание и готовность оперативно работать над поставленной задачей. Нам предстоит долгое и плодотворное сотрудничество над крутым проектом. Желающие быстро заработать не сюда.

Требования: -Регион проживания: РФ-Опыт разработки более 5 лет-Умение решать задачи и не создавать проблемы)-Нытикам и гениям вход запрещен.

7 лет назад
gorbunov495
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров