Платформа для автоматизации продаж и упрощения системы покупок товаров (позволяющая загрузить данные по ценам и остаткам и предоставить поиск с последующим заказом клиенту).Необходимый функционал первого релиза:

Регистрация, Настройка профиля

Загрузка и работа с товарами и категориями

Поисковый фильтр (по цене, сроки, Доставка)

Заказ

Оплата

Документы

Работа с возвратом и претензиями

Ведение и учёт остатков и ревизий.

Нам нужен человек “Оркестр” с волевыми качествами Олимпийского чемпиона, котрый не боиться сложных задач и готов работать на результат. Готовность и умение воспринимать и ловить задачу на “лету”, работать без четкого ТЗ, а с понимание функционала. С нас крутая задача с вас желание и готовность оперативно работать над поставленной задачей. Нам предстоит долгое и плодотворное сотрудничество над крутым проектом. Желающие быстро заработать не сюда.

Требования: -Регион проживания: РФ-Опыт разработки более 5 лет-Умение решать задачи и не создавать проблемы)-Нытикам и гениям вход запрещен.