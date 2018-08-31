Здравствуйте, есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.
PHP скрипт для пакетного изменения дат комментариев WP сайта
Что-то типа подобного. Этот не работает у меня... не хватает образования.
$sql = 'UPDATE `'.$wpdb->prefix.'comments` SET
`comment_date` = DATE_ADD(
FROM_DAYS( FLOOR( TO_DAYS(
(SELECT `post_date` FROM `wp_posts` WHERE `ID`=`wp_comments`.`comment_post_ID`))
+ (RAND()*365)
)),
INTERVAL (FLOOR(RAND()*86400)) SECOND
),
`comment_date_gmt` = `comment_date`
';
$wpdb->query($sql);
Заявки фрилансеров
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