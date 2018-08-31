Ищу программиста для оживления шаблона сайта.

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Есть два пути пожелания по созданию сайта: 

Первый- это полное написание движка с нуля, конкретно под нас. А второе это с помощью JoomlaLMS.  

Хотелось бы узнать цену одного и второго варианта. Файлы для просмотра дизайна отправлю лично.

7 лет назад
ritamax1
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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