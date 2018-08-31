Нужен профи на laravel. Есть облачное решение на LARAVEL по анализу навыков сотрудников и планированию обучения и исходники в развитие темы. Необходимо развить проект, сделать возможность работы с планшетов ...
Доработка магазина CS-Cart
Коллеги, нужна доработка нашего магазина на CS-Cart. Версия 4.3.6. Задачи фронтенд/бекенд, по фронтенту есть кому помочь.
- Знаете git
- Достаточно опыта в CS-Cart
- Свободное время на наши задачи (сейчас есть часов на 15-20, будут еще).
Заявки фрилансеров
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