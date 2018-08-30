JS Онлайн-консультант

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  2. Веб-программирование
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В проекті використовується mibew в якості on-line консультанта. Потрібно переробити його віджет на ось цей: https://www.jqueryscript.net/form/Create-Live-Chat-Bot-From-Html-Form-convForm.html 

Сюди входить як зміна стилів, так і забезпечення коректної роботи чату на основі старих файлів для ajax запитів.

В результаті має вийти зміна дизайну онлайн вікна з використанням скриптів нового чату.

В подальшому потрібно буде переробити частину скримтів в середині платформи - про це окремо

AJAXHTMLJavaScript
7 лет назад
webxid
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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