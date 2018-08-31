Задание по soap / wsdl сервису

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Здравствуйте,

у нас есть soap сервис для передачи данных на сторону клиента. В нём нужно сделать некоторую доработку. 

Подробнее напишу в переписке. Пишите те, кто хорошо разбирается в soap / wsdl.

Задание не сложное.

7 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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