Перенос сайта

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Здравствуйте.Нужен перенос сайта с Ucoz на DLE + парсер Google Play.

Сайт: http://marketvzlom.ru/ , пример работы парсера гугл плей: http://marketvzlom.ru/stuff/25-0-0-0-1

Спасибо.

DLE
7 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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