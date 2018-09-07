Изменить представление корзины в Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка255 просмотров

1. Необходимо изменить верстку внутри блока корзины

2. Добавить виджет службы доставки Boxbery

На выходе должно получиться вот так

1.1. Поля ввода идут на одном уровне с заголовком 

1.2. Существенно сокращается расстояние между полями

1.3. Для поля телефон используем маску (стандартная функциональность тильда), после того как человек ввел номер телефона появляется блок с доставкой

2. Чтобы встроить виджет нужно использовать готовый скрипт (предоставлю исполнителю)

Tilda
7 лет назад
aeko4ka
Алена 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

staypecru
Степан 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
4 дня
Все получилось очень хорошо! Степан выполнил задачу с опережением сроков. С ним очень приятно иметь дело. Рекомендую.
Отличная постановка задачи, своевременная оплата и постоянный контакт (даже в выходные ночью) по любым возникающим вопросам. Трудолюбивый и приятный человек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

staypecru
Степан 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад