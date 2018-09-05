Редактирование сайта

Огромное спасибо, быстро отреагировал на заявку, все было выпонено по ТЗ, и еще сделано 10 пунктов по улучшению сайта, соответсвенно согласовав перед выполнением, приятно когда профессионал не останавливается на ТЗ, а думает о клиенте и улучшению продукта, который ему доверили, всегда оперативный ответ, выполнено досрочно, за день отредактировано и добавлены формы на 70 страниц!!!!!, хотя до этого предыдущий специалист морочил голову что это невозможно 6ть недель, очень приятно работать с творческими специалистами!!! Степан тебе больших и интересных проектов!!!!