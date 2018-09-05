Редактирование сайта

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Завершен6 заявок150 просмотров

На сайте osnovamotors.ru

1. внизу поставить нижеследующие реквизиты

2. номер в правом верхнем углу вставить 

8 800 

3. доступы к домену и хостингу предоставим, так же и реквизиты

4. Заменить название третьей вкладки "где купить" на название КОНТАКТЫ

 и вставить предоставленные реквизиты, можно с картой

5. в подвале сайта заменить "SUZUKI SPB © Primecom 2018 COPYRIGHT" на BY COPYRIGHT 2013 

6.  сделать морской голубой фон вверху

6.1. если можно сделать форму обратной связи

7.  профессионалам, инициатива в доработке и  улучшении приветствуется

7 лет назад
vadim170169
Вадим 
56 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

staypecru
Степан 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$9
1 день
Огромное спасибо, быстро отреагировал на заявку, все было выпонено по ТЗ, и еще сделано 10 пунктов по улучшению сайта, соответсвенно согласовав перед выполнением, приятно когда профессионал не останавливается на ТЗ, а думает о клиенте и улучшению продукта, который ему доверили, всегда оперативный ответ, выполнено досрочно, за день отредактировано и добавлены формы на 70 страниц!!!!!, хотя до этого предыдущий специалист морочил голову что это невозможно 6ть недель, очень приятно работать с творческими специалистами!!! Степан тебе больших и интересных проектов!!!!
Крайне вежливый и приятный человек. Хорошо сформулировал изначальную задачу, и кроме того услышал советы о улучшении сервиса. Своевременная оплата и постоянный контакт по всем вопросам. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

staypecru
Степан 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад