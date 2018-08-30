Спарсить 50 сайтов (база компаний)

Есть порядка 50 разных сайтов с базой компаний.

Требуется написать парсер, который будет проходить по всем этим сайтам и забирать инфу о компаниях (название, телефон, адрес, сайт, сайт донор, урл страницы, возможно изображения).

Либо разово спарсить и предоставить нам XLS либо написать парсер, который будем сами периодически запускать и обновлять базу спарсенных объектов.

Сайты доноры в большей степени содержат не более 500 компаний на сайте.

От исполнителя:

1. стоимость за парсер одного сайта и стоимость за подключение каждого следующего

2. портфолио работ

3. свое видение как это лучше сделать, и как это все будет работать

p.s. примеры сайтов отправлю после отклика.