Спарсить 50 сайтов (база компаний)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок353 просмотра

Есть порядка 50 разных сайтов с базой компаний.

Требуется написать парсер, который будет проходить по всем этим сайтам и забирать инфу о компаниях (название, телефон, адрес, сайт, сайт донор, урл страницы, возможно изображения). 

Либо разово спарсить и предоставить нам XLS либо написать парсер, который будем сами периодически запускать и обновлять базу спарсенных объектов. 

Сайты доноры в большей степени содержат не более 500 компаний на сайте. 

От исполнителя:

1. стоимость за парсер одного сайта и стоимость за подключение каждого следующего

2. портфолио работ

3. свое видение как это лучше сделать, и как это все будет работать

p.s. примеры сайтов отправлю после отклика. 

7 лет назад
thebestpavel
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amuravjev4
Александр 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
28 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

amuravjev4
Александр 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад