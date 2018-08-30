Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL. В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием. Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно ...
Спарсить 50 сайтов (база компаний)
Есть порядка 50 разных сайтов с базой компаний.
Требуется написать парсер, который будет проходить по всем этим сайтам и забирать инфу о компаниях (название, телефон, адрес, сайт, сайт донор, урл страницы, возможно изображения).
Либо разово спарсить и предоставить нам XLS либо написать парсер, который будем сами периодически запускать и обновлять базу спарсенных объектов.
Сайты доноры в большей степени содержат не более 500 компаний на сайте.
От исполнителя:
1. стоимость за парсер одного сайта и стоимость за подключение каждого следующего
2. портфолио работ
3. свое видение как это лучше сделать, и как это все будет работать
p.s. примеры сайтов отправлю после отклика.
Выбранный исполнитель
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