Требуются услуги специалиста с опытом работы в MODX CMS и знанием JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Требуются услуги специалиста с опытом работы в MODX CMS и знанием JS. К уже готовому сайту требуется доработка и настройка калькулятора.

JavaScriptMODX
7 лет назад
servicechistoty
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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