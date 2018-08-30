Необходимо написать плагин для Xenforo 2 ТЗhttps://docs.google.com/document/d/139aNNpR5yl0HUx3DlwAbsX3YWPI47pbVRY1HIb85tA0/edit
Opencart sstore Выполнить работы по сайту
Нужно выполнить работы по интернет магазину на OpenCart с шаблоном sstore v5.
Настроить фильтра для товаров и вывести их на страницу категорий.
Настроить превью для товара. В данный момент используется не актуальный 360градусов вид.
+ возможны дополнительные работы.
Заявки фрилансеров
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