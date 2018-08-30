Opencart sstore Выполнить работы по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно выполнить работы по интернет магазину на OpenCart с шаблоном sstore v5. 

Настроить фильтра для товаров и вывести их на страницу категорий. 

Настроить превью для товара. В данный момент используется не актуальный 360градусов вид.

+ возможны дополнительные работы.

Opencart
7 лет назад
romus1989
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров