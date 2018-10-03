Нужно попарсить ресурсы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

В рамках договорённостей нужно попарсить несколько ресурсов.

7 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
3 дня
Работаем не первый раз, как обычно - всё на уровне!
Спасибо за проект. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад