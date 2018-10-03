Гугл начал выкидывать такие сообщения: Страница не оптимизирована для мобильных устройств Исправьте 2 указанные ниже проблемы Интерактивные элементы расположены слишком близко Контент шире экрана Посмотрев, оказывается распространённая проблема, но нет времени ...
Нужно попарсить ресурсы
В рамках договорённостей нужно попарсить несколько ресурсов.
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