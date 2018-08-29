Гугл начал выкидывать такие сообщения: Страница не оптимизирована для мобильных устройств Исправьте 2 указанные ниже проблемы Интерактивные элементы расположены слишком близко Контент шире экрана Посмотрев, оказывается распространённая проблема, но нет времени ...
Скрипт для связки API Яндекс директа
Добрый день, нужна связка для интеграции API Директа и Google Data Studio.
Нужно чтобы отдавались по API нужные параметры (клики, расход и тд) и транслировались в Google Data Studio.
2-3 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добавить вывод видео-ролика из админки в карточку товара ( сайт на ruby on rails) на сайте http://jointsnowboards.com/snowboards В админке соответствующее поле уже есть, нужно сделать только в карточке товара. ...Закрыт7 лет назад
Необходим сайт онлайн лотереи на joomla. Движок-шаблон стоит. Тех задание в прикрепленном файле. Последующая помощь в настройке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен разработчик на CMS NETCAT способный решить три задачи на проекте. Подробности при общении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно срочно сделать бэкап сайта. далее нужен будет программист по работе с сайтом на фреймворке yuii2.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Суть платформы Нужно подключаться по API к разным источникам офферов, собирать описания оферов. Офер - набор описаний трафика который хочет приобрести клиент. В него входит порядка 30 полей. Начиная от названия офера и ссылки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо проверить несколько сайтов, которые будут использоваться в другом проекте на наличие блокировки парсера.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Всем привет, есть задача Есть такая проблема, крипто биржи не формируют отчетов о торговле, а предоставляют только экспорт истории сделок/ордеров или доступ к ним по API. Нужно создать в Excel (Google Docs) ...Закрыт7 лет назад
Перенесли форум на новый домен. Не можем убрать упоминания о старом домене в верстке. То ли в базе где то (так как форум с базой работает и держит там шаблоны) то ли в шаблонах может ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Реализовать интерактив в интерфейсе редактирования курсов (интерфейс очень простой, буквально на несколько экранов). Основные действия редактирование названий элементов, изменение порядка, сокрытие видимости, добавление уроков / видео / тестов. ТЗ здесь – https://docs.google.com/document/d/1WqyXoIT69oah1tMZ55zseUPIz351YnphL1yIV65S2aE/edit Остальные детали обсуждаются с ...Закрыт7 лет назад