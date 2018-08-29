Скрипт для связки API Яндекс директа

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Добрый день, нужна связка для интеграции API Директа и Google Data Studio. 

Нужно чтобы отдавались по API нужные параметры (клики, расход и тд) и транслировались в Google Data Studio.

2-3 дня.

7 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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