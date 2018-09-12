Страница не оптимизирована для мобильных устройств

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Завершен4 заявки231 просмотр

Гугл начал выкидывать такие сообщения:

Страница не оптимизирована для мобильных устройств

Исправьте 2 указанные ниже проблемы

Интерактивные элементы расположены слишком близко

Контент шире экрана

Посмотрев, оказывается распространённая проблема, но нет времени глубже разбираться, ищу того кто уже сталкивался и "лечил" подобное.

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WordPress
7 лет назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
44 минуты назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Escrow
Отлично! Другие не справились, у Виктора быстро и с хорошим результатом
С Дмитрием никаких проблем - четко поставил задачу, дал все необходимые доступы и сразу по выполнению оплатил! Спасибо!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад