Front-end на проект интерактив на 1 странице

Реализовать интерактив в интерфейсе редактирования курсов (интерфейс очень простой, буквально на несколько экранов). Основные действия редактирование названий элементов, изменение порядка, сокрытие видимости, добавление уроков / видео / тестов. ТЗ здесь – https://docs.google.com/document/d/1WqyXoIT69oah1tMZ55zseUPIz351YnphL1yIV65S2aE/edit Остальные детали обсуждаются с исполнителем.

Серверная часть реализуется нами (в том числе практически полностью генерация исходных экранов), от исполнителя нужен ТОЛЬКО фронт.

Проект реализуется в "песочнице", т.е. на мини-сайте. Исполнитель протоколирует / комментирует все изменения, вносимые в CSS-файлы проекта, JS-файлы проекта, а также в верстку для дальнейшего переноса нами на рабочую версию.

Технологии: только jQuery!