Парсинг hh.ru

Здравствуйте. На сайте http://aschool.live-master.kz/ нужно исправить некоторые баги: 1. на мобильной версии именно на андроиде почему в графе возраст показываются цифры длинные. Фильтр работает через плагин. 2. на мобильной версии именно на андроиде при ...