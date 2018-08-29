Есть сайт, на opencart. Исполнительно отказался от дальнейшей работы доделать мелкие правки и перенести сайт на главный домен. Требуется сделать мелкие правки, нужно разбираться в верстке. И после этого перенести на главный домен. ...
Ускорение сайтов по Google pagespeed на WP, opencart
Всего 12 сайтов: 4 сайта на Opencart, 8 сайтов на Wordpress
Требуется загрузка всех сайтов в зеленой зоне
Google. От 90 как десктоп, так и мобильная версия
Все сайты находятся на выделенном сервере
FASTVPS
ОС Debian 6 Squeeze 64 bit
Список сайтов и текущая загрузка в прикрепленном файле
Без отзывов и рейтинга не отвечу на таком проекте
На шаблон НЕ ОТВЕЧУ, смотрите файл и оценивайте работу
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