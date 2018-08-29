Правки макета opencart

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Закрыт7 заявок188 просмотров

Есть сайт, на opencart. Исполнительно отказался от дальнейшей работы доделать мелкие правки и перенести сайт на главный домен. Требуется сделать мелкие правки, нужно разбираться в верстке. И после этого перенести на главный домен.

Доступа к админке нету (человек тупо перестал отвечать).

Пишите кто может.

Opencart
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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