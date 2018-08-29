Внедрить ТЗ по сео для сайта на Word Press

Добрый день, есть небольшое задание для сайта на Word Press, от вас требуется внести изменения в соответствии с ТЗ, Все ошибки, упомянутые в пунктах ниже, уже найдены, вам осталось только их исправить.

В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов".

1. Перенести сайт с HTTP на HTTPS

2. Настроить файл /robots.txt

3. Настроить sitemap.xml

4. Удалить дублирующие страницы с сайта, после чего настроить 301 редирект с удаленного адреса на основной или на дублирующей странице выводить URL канонической страницы:

5. Все фильтры на сайте необходимо закрыть от индексации. Наладить генерацию уникальных тегов "title"

6. Необходимо оптимизировать верстку сайта, реализовать ее таким образом, чтобы в исходном коде основой (уникальный на странице) контент находился выше информации, которая дублируется на всех страницах, к примеру, меню. При этом, визуально страницы не должны изменится, а информация в коде страницы должна выводится в следующей последовательности:

1)Заголовок H1

2) Контентная часть страницы (SEO текст, картинки и видео в тексте).

3) Карточки товара.

4) Ссылки меню.

В коде страниц должно быть минимальное количество закомментированого кода.

В коде страниц должно быть минимальное количество пустых строк.

7. Необходимо исправить найденные ошибки в HTML коде сайта.

8. Необходимо исправить найденные ошибки в CSS коде сайта.

9. Необходимо удалить все внутренние и внешние ссылки с кодом 3хх или заменить их на ссылки с кодом 200.

10. Необходимо удалить все внутренние и внешние ссылки с кодом 4хх или заменить их на ссылки с кодом 200.

11. Настроить информативную страницу 404-й ошибки.

12. Необходимо на страницах пагинации наладить генерацию тегов, запрещающих индексацию страницы , а также теги rel=«next» и rel=«prev».

13. Фильтры необходимо закрыть от индекса (входит в задание 2) генерация мета-тега

14. Необходимо наладить генерацию микроданных по шаблонам