нужно посредством JS определить по рефферу Поисковую систему. Определятся должен только первый источник, т.е. если пользователь перешел с ПС Гугл и походил дальше по ссылкам в глубь каталога - зафиксировать за ним Источник Гугл. ...
Внедрить ТЗ по сео для сайта на Word Press
Добрый день, есть небольшое задание для сайта на Word Press, от вас требуется внести изменения в соответствии с ТЗ, Все ошибки, упомянутые в пунктах ниже, уже найдены, вам осталось только их исправить.
В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов".
1. Перенести сайт с HTTP на HTTPS
2. Настроить файл /robots.txt
3. Настроить sitemap.xml
4. Удалить дублирующие страницы с сайта, после чего настроить 301 редирект с удаленного адреса на основной или на дублирующей странице выводить URL канонической страницы:
5. Все фильтры на сайте необходимо закрыть от индексации. Наладить генерацию уникальных тегов "title"
6. Необходимо оптимизировать верстку сайта, реализовать ее таким образом, чтобы в исходном коде основой (уникальный на странице) контент находился выше информации, которая дублируется на всех страницах, к примеру, меню. При этом, визуально страницы не должны изменится, а информация в коде страницы должна выводится в следующей последовательности:
1)Заголовок H1
2) Контентная часть страницы (SEO текст, картинки и видео в тексте).
3) Карточки товара.
4) Ссылки меню.
В коде страниц должно быть минимальное количество закомментированого кода.
В коде страниц должно быть минимальное количество пустых строк.
7. Необходимо исправить найденные ошибки в HTML коде сайта.
8. Необходимо исправить найденные ошибки в CSS коде сайта.
9. Необходимо удалить все внутренние и внешние ссылки с кодом 3хх или заменить их на ссылки с кодом 200.
10. Необходимо удалить все внутренние и внешние ссылки с кодом 4хх или заменить их на ссылки с кодом 200.
11. Настроить информативную страницу 404-й ошибки.
12. Необходимо на страницах пагинации наладить генерацию тегов, запрещающих индексацию страницы , а также теги rel=«next» и rel=«prev».
13. Фильтры необходимо закрыть от индекса (входит в задание 2) генерация мета-тега
14. Необходимо наладить генерацию микроданных по шаблонам
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