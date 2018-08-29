взять самое лучшее от Yandex и Google и сделать иначе только на php+ajax+mysql работа через сервер Git опалта 250р в час через систему BarterCoin
Разработка проекта на angular
Нужен middle по angular, на сегодня-завтра, можно почасовую, можно фикс-прайс.Авторизация/регистрация/восстановление пароля, собрать шаблон из angular materials, ну и всё такое. В заявке кратко расскажите о вашем опыте с angular.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $9000Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
В админке AmoCrm создан виджет для фильтрации объектов недвижимости. Основной смысл: уменьшить поля, которые могут быть уменьшены, чтобы как можно большее кол-во полей было видно без скролла вправо. + ...Закрыт7 лет назад
Требуется доработка СRМ системы для миграционного центра, СRМ уже начал делать предыдущий исполнитель, были созданы и заполнены справочники, теперь необходимо связать данные с АТС по API, с формой приёма заказов на сайте с электронной почтой, ...Закрыт7 лет назад
Требуется настроить турбо страницы на сайте DLE. Сайт vip-dublikat.ru/ Указывайте цену. https://yandex.ru/adv/turbo Информация.Закрыт7 лет назад
Нужно написать код для расширения блока ST305N, конструктор Тильда. Надо добавить дополнительный параметр к определенной карточке товара. Делов на самом деле минут на 10, имеется даже пример кода, но там чуть ...Закрыт7 лет назад
Подробности в приложенном файле. Разработка формы регистрации для wordpress со своей логикой заполнения доп.реквизитов профиля пользователя. Разработка формы с картой и выводом пользователей на карте с отбором.Закрыт7 лет назад
Доброго дня. Нужно обновить тему оформления (произвести натяжку) с сохранением всех текущих сео доработок. Новая тема оформления https://www.journal-theme.com/13/Закрыт7 лет назад
Есть готовые примеры php кода готового функционала которые работают по отдельности, с полными комментариями и ссылками примеров от разработчиков. Принцип работы, как необходимо чтобы работало пошагово. 1)Webhook.php основной файл которые инициирует все ...Завершен7 лет назад
Приветствую! Для продажи инфо-курсов используем свой сайт duo-pay.com, который когда-то был сделан под заказ. В качестве платежного шлюза использовался Pay-Trio.com. Некоторое время назад они приостановили поддержку этого продукта и опубликовали новый - ...Завершен7 лет назад
Есть интернет-магазин на вордпресс, шаблонный, качал с инета. В валидаторе 26 ошибок, google speed на мобильной версии и версии ПК в красной зоне, оба по 57%, нужно вывести минимум в желтую зону, но лучше в ...Завершен7 лет назад