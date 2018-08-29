Разработка проекта на angular

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Нужен middle по angular, на сегодня-завтра, можно почасовую, можно фикс-прайс.Авторизация/регистрация/восстановление пароля, собрать шаблон из angular materials, ну и всё такое. В заявке кратко расскажите о вашем опыте с angular. 

Angular
7 лет назад
andrey2610
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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