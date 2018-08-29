PHP cобрать из готовых примеров готовый функционал

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Завершен2 заявки152 просмотра

Есть готовые примеры php кода готового функционала которые работают по отдельности, с полными комментариями и ссылками примеров от разработчиков. Принцип работы, как необходимо чтобы работало пошагово. 

1)Webhook.php основной файл которые инициирует все запросы во все 4 вспомогательных файлах (auth, leads, contacts, pipelines) 

2) Следующим шагом будет проверка авторизации auth.php, которая создаёт cookie.txt файл после чего можно осуществлять общение с api в течении 15 минут, после чего данный cookie.txt становится не актуальным и необходимо опять совершить запрос авторизации через auth.php. Внутри файла полностью рабочая авторизация, нужно написать запрос вызова авторизации из auth.php в Webhook.php, когда это необходимо, к примеру в течении часа нет обращений к файлу webhook.php то и не нужна работа авторизации 

3)После того как авторизация прошла успешно, дальше необходимо инициировать запросы к контактам и сделкам. Осуществляется звонок в webhook.php вот эти переменные //кто звонит (номер телефона) $caller = $_POST['caller']; по переменной $caller проверяем при помощи запроса в (contacts.php возращает всю информацию о всех контактах) есть ли такой номер телефона или нет в контактах:  

i)если есть, то нужно найти сделку по данному контакту в (leads.php возращает всю информацию о всех сделках) и найти  id менеджера ответственного за сделку (id занести в переменную responsible_user_id) осуществить всё что идет после //отправка данных в amoCRM – он уже стоит он уже стоит оставляем как есть 

ii)если нет, то создаём данный контакт через contact.php и создать сделку(leads.php возращает всю информацию о всех сделках)  и осуществить всё что идет после //отправка данных в amoCRM – он уже стоит оставляем как есть 

iii)Все сделки создаём в воронке только "Первичный контакт" то есть pipelineid = id (который соответствует Первичный контакт)  (pipelines.php возращает всю информацию о всех воронках)  

Рассматриваю исполнительней только с хорошими отзывами, спам сообщения сразу отклоняются, работаю без предоплаты, вы можете показать весь исполняемый код у себя на сервере, после чего произвожу полную оплату и вы мне передаёте исходники, чтобы наглядно увидеть рабочий функционал. 

Вся логика должна работать в файле webhook.php 

AmoCRMPHP
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, сделал все быстро и качественно! Надеюсь дальше сотрудничать! Рекомендую!
Отличный Заказчик, оплата - по факту !!! Рекомендую )))

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Adren
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18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад

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