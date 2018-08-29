PHP cобрать из готовых примеров готовый функционал

Есть готовые примеры php кода готового функционала которые работают по отдельности, с полными комментариями и ссылками примеров от разработчиков. Принцип работы, как необходимо чтобы работало пошагово.

1)Webhook.php основной файл которые инициирует все запросы во все 4 вспомогательных файлах (auth, leads, contacts, pipelines)

2) Следующим шагом будет проверка авторизации auth.php, которая создаёт cookie.txt файл после чего можно осуществлять общение с api в течении 15 минут, после чего данный cookie.txt становится не актуальным и необходимо опять совершить запрос авторизации через auth.php. Внутри файла полностью рабочая авторизация, нужно написать запрос вызова авторизации из auth.php в Webhook.php, когда это необходимо, к примеру в течении часа нет обращений к файлу webhook.php то и не нужна работа авторизации

3)После того как авторизация прошла успешно, дальше необходимо инициировать запросы к контактам и сделкам. Осуществляется звонок в webhook.php вот эти переменные //кто звонит (номер телефона) $caller = $_POST['caller']; по переменной $caller проверяем при помощи запроса в (contacts.php возращает всю информацию о всех контактах) есть ли такой номер телефона или нет в контактах:

i)если есть, то нужно найти сделку по данному контакту в (leads.php возращает всю информацию о всех сделках) и найти id менеджера ответственного за сделку (id занести в переменную responsible_user_id) осуществить всё что идет после //отправка данных в amoCRM – он уже стоит он уже стоит оставляем как есть

ii)если нет, то создаём данный контакт через contact.php и создать сделку(leads.php возращает всю информацию о всех сделках) и осуществить всё что идет после //отправка данных в amoCRM – он уже стоит оставляем как есть

iii)Все сделки создаём в воронке только "Первичный контакт" то есть pipelineid = id (который соответствует Первичный контакт) (pipelines.php возращает всю информацию о всех воронках)

Рассматриваю исполнительней только с хорошими отзывами, спам сообщения сразу отклоняются, работаю без предоплаты, вы можете показать весь исполняемый код у себя на сервере, после чего произвожу полную оплату и вы мне передаёте исходники, чтобы наглядно увидеть рабочий функционал.

Вся логика должна работать в файле webhook.php