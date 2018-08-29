Вывести в админ панель все текста на сайте(WP) Оптимизировать картинки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

event.garcom.kz

Установлен на WP

требуется все текста, которые есть на сайте, вывести в админ панель доп полями ACF

Также 3 картинки со схемами

Все картинки которые есть на сайте оптимизировать (скачать, сжать под web без потери качества, загрузить обратно)

WordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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