Требуется внести правки на сайт controlx.ru. 1. Обновить Joomla до последней версии 2. Внести изменения в соответствии с макетами: https://yadi.sk/d/gRZOWugE3aBPSe, а конкретнее: 2.1 Выполнить редизайн шапки - версткуи интеграцию с системой управления сайтом, ...
Вывести в админ панель все текста на сайте(WP) Оптимизировать картинки
Установлен на WP
требуется все текста, которые есть на сайте, вывести в админ панель доп полями ACF
Также 3 картинки со схемами
Все картинки которые есть на сайте оптимизировать (скачать, сжать под web без потери качества, загрузить обратно)
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