Сайт под ключ (Backend и верстка) с интеграцией с CPA сетью

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Верстка (Адаптивная) 2х типовых страниц (Главная и карточка товара) 

Интеграция с CPA сетью Ad1 

Разворот проекта на хостинге 

Наполнение сайта через админку 

Выбор языка программирования и framework готов рассмотреть, предлагайте Ваши варианты 

Более подробно в приложенном ТЗ

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров