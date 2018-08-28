Настроить 3 мастерноды (криптовалюты)

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Сайт мастернод https://masternodes.online/

Мне нужно настроить 3 мастерноды:

1. Horizen Securenode (ZEN-42)

2. PACcoin (PAC)

3. GoByte (GBX)

Есть ли опыт? Какая цена? Какой срок?

7 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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