хотим поверх раздела сайта в группе товаров в самой его шапке разместить фотографии ссылки размеров (ОБРАЗЕЦ ПРИКЛАДЫВАЮ) начать хотим с простыней, их много размеров, картинки должны быть маленькими. Т.е. задача такова, если человек при заходе ...
Настроить 3 мастерноды (криптовалюты)
Сайт мастернод https://masternodes.online/
Мне нужно настроить 3 мастерноды:
1. Horizen Securenode (ZEN-42)
3. GoByte (GBX)
Есть ли опыт? Какая цена? Какой срок?
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