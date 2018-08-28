Нужно разместить твигеры поверх раздела (образец во вложении)

хотим поверх раздела сайта в группе товаров в самой его шапке разместить фотографии ссылки размеров (ОБРАЗЕЦ ПРИКЛАДЫВАЮ) начать хотим с простыней, их много размеров, картинки должны быть маленькими. Т.е. задача такова, если человек при заходе в группу товаров например Простыня на резинке не выбрал размер в выпадающем меню, а попал в раздел Трикотажные простыни, то у него сверху есть в виде картинок выбор из размер 90*200*20, 120*200*20 и нажав на любую из этих картинок, он автоматически попадает в раздел только 90*200*20, вот эти картинки надо разместить и сообщить, как к ним мы можем привязывать ту или иную карточку товара.