Нужно разместить твигеры поверх раздела (образец во вложении)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

 хотим поверх раздела сайта в группе товаров в самой его шапке разместить фотографии ссылки размеров (ОБРАЗЕЦ ПРИКЛАДЫВАЮ) начать хотим с  простыней, их много размеров, картинки должны быть маленькими. Т.е. задача такова, если человек при заходе в группу товаров например Простыня на резинке не выбрал размер в выпадающем меню, а попал в раздел Трикотажные простыни, то у него сверху есть в виде картинок выбор из размер 90*200*20, 120*200*20 и нажав на любую из этих картинок, он автоматически попадает в раздел только 90*200*20, вот эти картинки надо разместить и сообщить, как к ним мы можем привязывать ту или иную карточку товара.

7 лет назад
Grisha-Desantnik
Григор 
43 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров