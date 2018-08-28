API todoist

Добрый день.

Есть сервис для управления личными задачами ru.todoist.com

Если использовать фильтр "View all " то выводятся все задачи сгруппированные по проектам и это очень удобно. Но возникает потребность выводить задачи со сроком выполнения сегодня так же сгруппированные по проектам.

При использовании фильтров типа "Сегодня" группировка по проектам пропадает.

Решить задачу стандартными средствами настроек не удалось.

Возможно это можно сделать с использованием API

https://developer.todoist.com/sync/v7/