Нужно соединить CRM Битрикс 24 и Тинькофф Оплата. Подробности исполнителю, убедительная просьба отвечать на сайте в сообщения или ответы под предложением.
API todoist
Добрый день.
Есть сервис для управления личными задачами ru.todoist.com
Если использовать фильтр "View all " то выводятся все задачи сгруппированные по проектам и это очень удобно. Но возникает потребность выводить задачи со сроком выполнения сегодня так же сгруппированные по проектам.
При использовании фильтров типа "Сегодня" группировка по проектам пропадает.
Решить задачу стандартными средствами настроек не удалось.
Возможно это можно сделать с использованием API
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