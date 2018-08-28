Задание по сайту на Joomla + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Имеется сайт на joomla 1.5 + xml выгрузка с информацией о цене и наличии.

Требуется 2 раза в день в базу данных сайта записать информацию о цене и наличии и  вывести эту информацию в карточку товара.

Joomla
7 лет назад
valiant586
Антон 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров