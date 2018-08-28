Модификатор виджетов рекламодателя для рекламной сети

У нас медийная сеть, которая подключает в качестве офера рекламодателя с собственными виджетами.

У рекламной сети в рамках платформы рекламодателя есть учетная запись, которая агрегирует статистику по своей активности, разбитую по веб-мастерам медийной сети. Реализуется это через подставление наших ID веб-мастеров в код виджета рекламодателя (всего кодов виджета – 3, нужно подставлять в каждый).

У рекламодателя так же есть ID каждого виджета, который нужно привязывать к ID веб-мастера через таблицу корреляции (вебмастер медийной сети – ID виджета рекламодателя).

Подробный ТЗ по запросу.