Верстальщик интернет-магазина

Нужен грамотный верстальщик для посадки дизайна интернет-магазина для продажи сантехники на CMS.

ВАЖНО:

Дизайн будет адаптивным, изготовлен по сетке бутстрапа (пока не готов ещё). Будет главная страница в форме лендинга из 7 экранов, каталог сантехнических товаров и 5 дополнительных страниц, типа: о нас, новости и тд. Никаких эксклюзивных моментов в сайте не будет. Всё в стандартном режиме, минимум какая-либо анимация легкая.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:

Магазин должен иметь возможность интегрироваться с 1с, црм типа битрикс или амо, Ройстат и платежными системами типа Тинькоф, Яндекс, Экваринг и пр.

Необходимо зарегистрировать личный кабинет на рег.ру и посадить сайт на домен и хостинг, а так же подключение ssl-сертификата.

Настроить все формы заявок, код метрики и обратного звонка.

1. Предложите подходящую CMS систему. Почему именно её? Какая её цена, если она платная.

2. Стоимость вёрстки и посадки на CMS и хостинг готового дизайна по сетке бутстрапа (без интеграции с 1с и другими) (желательно точно, как минимум, примерная вилка цены).

3. Отдельная цена интеграции с 1с в автоматическом режиме (желательно точная, как минимум, примерная вилка цены).

4. Отдельная цена настройки платежной системы (желательно точная, как минимум, примерная вилка цены).

5. Цена наполнения сайта товарами, точная.

6. Срок работы.

7. Есть ли закрывающие документы (акт выполненных работ) и безналичный расчёт (необязательно, но желательно).