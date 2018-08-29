Доработка движка на Wp. Добавление доп. полей

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка104 просмотра

доработка сайта atelierfortuna.kz. Добавить поля в прайс в разделе что мы шьем

WordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно, с душой Вопросы строго по делу. Продумывает ход работы до конца
Детальное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад