Откорректировать ссылки на сайте

Сайт на Wordpress.

Сайт на котором требуется обновить ссылки в статьях и на страницах: http://gup.1web.kz/

Проблема в том, что ссылки должны соответствовать один к одному с https://gup.kz/

То есть к примеру:

Страница на старом сайте Сведения об образовательной организация-основные сведения: https://gup.kz/sveden/common

Страница на новом сайте:

Все страницы на сайте должны иметь одинаковые ссылки со старым сайтом

В статьях на многих страницах находятся пересылки на другие внутренние страницы ссайта. Их также потребуется обновить. Статьи все находятся в записях.

"Лезть в код придется однозначно"

Варианты по работе с возможными последствиями сразу обговаривать

В случае надобности, свяжу с разработчиком, для объяснения

Возможны варианты по доработке движка, оплата отдельная (в случае, если не будет получаться)

Возможно подключения контенщика для работы со статьями и переносу статей