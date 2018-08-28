Необходимо доработать сайты на wp, bitrix, html

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Есть 7 сайтов: 

3 битрикс 

3 wp 

1 html лендинг 

1. Нужно найти все формы. поставить защиту от спама рекапчу.  

2. Проверить кнопки на отправку заявок на почту, проблема: сколько раз тыкнули по кнопке, столько заявок и прилетело. 

3. Привести маску отправки почты с заявкой к единому виду с разметкой письма, по возможности с заполненными данными или пустыми значениями. поставить одну почту получателя. 

Имя: 

Телефон: 

Email: 

Текст (тело письма): 

roistat: 

utm_source: 

utm_medium: 

utm_term: 

utm_content: 

utm_campaign: 

refer: 

Google_ID: 

Yandex ID: 

PAGE_URL: 

SITE: 

IP: 

Область: 

Город: 

Чуть подробнее: 

По сути по wp капчу ставить не надо, там есть 2 разных плагина к ним нужно приинклудить файл с новыми настройками для отправки почты с перехватом utm и куки роистат и отправкой через smtp. 

По лендингу и по сайтам на битриксе надо найти все формы, проверить что за глючный скрипт стоит на кнопках, поставить рекапчу и так же приинклудить файл. 

1 сайт на битриксе в стадии переноса на другой хост, пока не корректно работает, не работают поддоменов надо что то в днс прописать. жду ответ от разработчиков. 

HTMLSMTPWordPressНастройка почты
7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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