Необходимо доработать сайты на wp, bitrix, html

Есть 7 сайтов:

3 битрикс

3 wp

1 html лендинг

1. Нужно найти все формы. поставить защиту от спама рекапчу.

2. Проверить кнопки на отправку заявок на почту, проблема: сколько раз тыкнули по кнопке, столько заявок и прилетело.

3. Привести маску отправки почты с заявкой к единому виду с разметкой письма, по возможности с заполненными данными или пустыми значениями. поставить одну почту получателя.

Имя:

Телефон:

Email:

Текст (тело письма):

roistat:

utm_source:

utm_medium:

utm_term:

utm_content:

utm_campaign:

refer:

Google_ID:

Yandex ID:

PAGE_URL:

SITE:

IP:

Область:

Город:

Чуть подробнее:

По сути по wp капчу ставить не надо, там есть 2 разных плагина к ним нужно приинклудить файл с новыми настройками для отправки почты с перехватом utm и куки роистат и отправкой через smtp.

По лендингу и по сайтам на битриксе надо найти все формы, проверить что за глючный скрипт стоит на кнопках, поставить рекапчу и так же приинклудить файл.

1 сайт на битриксе в стадии переноса на другой хост, пока не корректно работает, не работают поддоменов надо что то в днс прописать. жду ответ от разработчиков.