Адаптация проекта Vue под ASP.Net Core 2.1

Имеется сайт на системе управления DJem. Почитать о ней можно тут http://djem.ru/know/manual/developer/phpdjem/ Нужно доработать некоторые моменты на сайте. Чтоб было легче разобраться, то имеется сайт где все это работает на пхп, нужно чтоб и на ...