Всем привет. Нужно разработать простой мультиязычный лэндинг (буквально на несколько страниц, в нескольких вариантах). Идея по дизайну у меня уже набросана, поэтому хотелось бы видеть дизайнера и разработчика в одном лице, для упрощения ...
Адоптация проекта Vue под ASP.Net Core 2.1
Необходимо выполнить перенос и запуск проекта без изменения Vue-компонентов, путем настройки webpack под ASP.Net Core 2.1
проект для работы
https://drive.google.com/file/d/1N_P2BWjZqGslCHKVpKd1RCc9VnHriiar/view
Задача запустить App3 из проекта
Результат выполнения задания: перенос файла webpack.config.js от исполнителя заказчику – запуск проекта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Проект сделан частично. Необходимо с сайта передавать заявки по API. Документацию прилагаю, обязательные параметры там отмечены галочкой, их 9. (8 пользователь заполняет и 1 передаем сами) Больше не нужно. Также необходимо сверстать саму ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Уважаемые фрилансеры Есть ряд правок в существующем шаблоне Opencart ТЗ текстовое прикрепил https://yadi.sk/i/4jDtZ4Yt3abWbH нужен человек , который сядет и оперативно решит задачи Оплата по факту ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, коллеги! Требуется настроить форму обратной связи на Битрикс (отправка сообщений с сайта). Наш сайт alivegames.ruЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно заточить сайт под мобильники и планшеты. Сайт: http://cheldip74.ru/ Сайт на Джумле!Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый. Разыскивается разработчик для доработки онлайн-платформы для публикации и чтения книг. Сервис уже вышел в продакшен, были проведены тесты и выявленны баги, но еще предстоит много работы. Работа не постоянная, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать библиотеку – взаимодействие с инстаграм, для автоматизации действий: постинг, лайкинг, фоловинг, комментирование и так далее. Нужно разработать для этого сервиса админку. Работы очень много.Закрыт7 лет назад
Есть 1С УТ 10.3. База данных где каждый размер (или другое свойство товара) одного артикула хранится в отдельной карточке. Необходимо организовать выгрузку на сайт таким образом чтобы карточки товаров ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт: http://www.shintorggroupcompany.ru/Реализация: WordPress + WooCommerceНа странице подбора шин http://www.shintorggroupcompany.ru/filter/ нужно сделать: Чтобы появлялись все товары, подходящие под условия подбораПосле перезагрузки страницы (нажатия на кнопку "Подбор") введенные значения сохранялись (ЭТОТ ПУНКТ РЕАЛИЗОВАН, ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС не НЕ ...Закрыт7 лет назад
Необходимо перенести сайт http://zapaxunet.ru/ с CMS на WordPress. Включая внешний вид.Закрыт7 лет назад