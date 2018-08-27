Адоптация проекта Vue под ASP.Net Core 2.1

Всем привет. Нужно разработать простой мультиязычный лэндинг (буквально на несколько страниц, в нескольких вариантах). Идея по дизайну у меня уже набросана, поэтому хотелось бы видеть дизайнера и разработчика в одном лице, для упрощения ...