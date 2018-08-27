Адоптация проекта Vue под ASP.Net Core 2.1

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Необходимо выполнить перенос и запуск проекта без изменения Vue-компонентов, путем настройки webpack под ASP.Net Core 2.1 

проект для работы 

https://drive.google.com/file/d/1N_P2BWjZqGslCHKVpKd1RCc9VnHriiar/view

Задача запустить App3 из проекта 

Результат выполнения задания: перенос файла webpack.config.js от исполнителя заказчику – запуск проекта

ASP.NETVue.js
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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