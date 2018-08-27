Разработка мультиязычного лэндинга

Всем привет.

Нужно разработать простой мультиязычный лэндинг (буквально на несколько страниц, в нескольких вариантах).

Идея по дизайну у меня уже набросана, поэтому хотелось бы видеть дизайнера и разработчика в одном лице, для упрощения коммуникации.

С последующей установкой на хостинг, доработкой и т.п.

Планируется дальнейшее расширение этого сайта, так что рассчитываю на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Оставляйте примеры своих лучших работ.