Разработка мультиязычного лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок151 просмотр

Всем привет.

Нужно разработать простой мультиязычный лэндинг (буквально на несколько страниц, в нескольких вариантах).

Идея по дизайну у меня уже набросана, поэтому хотелось бы видеть дизайнера и разработчика в одном лице, для упрощения коммуникации. 

С последующей установкой на хостинг, доработкой и т.п.

Планируется дальнейшее расширение этого сайта, так что рассчитываю на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Оставляйте примеры своих лучших работ. 

7 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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