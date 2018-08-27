Доброго времени Уважаемый фрилансер! Нужно: Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений) Отсюда-Пример Фида: http://avito2rss.bitcheese.net/feeds/7327.atom Сюда-http://propiska.pro/board/ Соответствие полей в ленте и на сайте-обязательно! Особенности-требуется при импорте новости в DLE,создавать нового пользователя(тот что ...
Перенести сайт с cms на WordPress
Необходимо перенести сайт http://zapaxunet.ru/ с CMS на WordPress. Включая внешний вид.
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