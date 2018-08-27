Добавить Яндекс.Карты на страницу с использованием JS.

Есть координаты центра города. Всех окраин города: севера, юга, запада, востока. Координаты офисов, свои иконки для каждого офиса. Дополнительная информация: время работы каждого офиса в каждый день, номер телефона. Часовой пояс каждого города.

Новость сейчас выглядит так:

вверху карта с метками с описанием, а дальше адреса списком.

Нужно сделать так:

1. Возле адреса в списке (вместо списка будет таблица) должен быть чебокс. Отмечая который, иконка на карте с данным адресом, должна выделяться. Должна быть возможность выделить несколько адресов таким образом.

2. Карта должна масштабироваться в зависимости от координат меток. (у Яндекс.карт есть встроенная функция).

3. Иконки для адресов должны подставляться свои по УРЛ. Есть иконки : размер='26,40' смещение='-8,-40' ;

4. При нажатии на иконку должны выводится описание офиса (адрес, время работы). В описание на карте должо быть можно добавлять ссылки и стили.

5. Должен быть чекбокс "Показать офисы, которые работают:" "сейчас" (чекбокс), "в 19:00". Часы и минуты должен вставлять посетитель.

Обновляться все должно без перегрузки страницы.

Это все должно работать в новости wordpress. Я добавляю новости через wp_insert_post(). То есть, без редактора новостей.

Можете сами предложить, что еще сделать.