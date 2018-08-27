Доброго времени Уважаемый фрилансер! Нужно: Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений) Отсюда-Пример Фида: http://avito2rss.bitcheese.net/feeds/7327.atom Сюда-http://propiska.pro/board/ Соответствие полей в ленте и на сайте-обязательно! Особенности-требуется при импорте новости в DLE,создавать нового пользователя(тот что ...
Добавить Яндекс.Карты на страницу с использованием JS.
Есть координаты центра города. Всех окраин города: севера, юга, запада, востока. Координаты офисов, свои иконки для каждого офиса. Дополнительная информация: время работы каждого офиса в каждый день, номер телефона. Часовой пояс каждого города.
Новость сейчас выглядит так:
вверху карта с метками с описанием, а дальше адреса списком.
Нужно сделать так:
1. Возле адреса в списке (вместо списка будет таблица) должен быть чебокс. Отмечая который, иконка на карте с данным адресом, должна выделяться. Должна быть возможность выделить несколько адресов таким образом.
2. Карта должна масштабироваться в зависимости от координат меток. (у Яндекс.карт есть встроенная функция).
3. Иконки для адресов должны подставляться свои по УРЛ. Есть иконки : размер='26,40' смещение='-8,-40' ;
4. При нажатии на иконку должны выводится описание офиса (адрес, время работы). В описание на карте должо быть можно добавлять ссылки и стили.
5. Должен быть чекбокс "Показать офисы, которые работают:" "сейчас" (чекбокс), "в 19:00". Часы и минуты должен вставлять посетитель.
Обновляться все должно без перегрузки страницы.
Это все должно работать в новости wordpress. Я добавляю новости через wp_insert_post(). То есть, без редактора новостей.
Можете сами предложить, что еще сделать.
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