Есть работающий скрипт формы заявки на ajax на сайте, его нужно подключить к другим двум формам(которые имеют другую верстку) на других сайтах. Ко всем сайтам имею доступ.
Убрать конфликт js
На сайте, после верстки с новыми подключенными js скриптами, перестал частично работать старый функционал.
Методом исключений нашли какие файлы конфликтуют.
Необходимо устранить конфликты скриптов сохранив при этом функционал.
Если важно - сайт работает на опенкарт.
з.ы. так же есть работа по доработке js, если будет интересно, могу эти задачи потом дать.
Сейчас пока главная задача - устранить конфликты скриптов.
Жду от вас вопросы / цены / сроки / опыт
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