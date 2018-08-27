Убрать конфликт js

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Завершен4 заявки180 просмотров

На сайте, после верстки с новыми подключенными js скриптами, перестал частично работать старый функционал.

Методом исключений нашли какие файлы конфликтуют.

Необходимо устранить конфликты скриптов сохранив при этом функционал.

Если важно - сайт работает на опенкарт.

з.ы. так же есть работа по доработке js, если будет интересно, могу эти задачи потом дать. 

Сейчас пока главная задача - устранить конфликты скриптов.

Жду от вас вопросы / цены / сроки / опыт

JavaScriptOpencart
7 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fonclub
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$40
1 день
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fonclub
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад