Оптимизирвоать загрузку видео файлов на сервис (FFMpeg,php)

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Сервис постинга в социальные сети, необходимо сделать возможным загрузку файлов любого размера, длинной до 60 секунд и сжатием их для хранения.

Сам не могу , при загрузки больших файлов выскакивает много ошибок) 

PHP
7 лет назад
CuTTeR3
Родион 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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