Есть работающий скрипт формы заявки на ajax на сайте, его нужно подключить к другим двум формам(которые имеют другую верстку) на других сайтах. Ко всем сайтам имею доступ.
Оптимизирвоать загрузку видео файлов на сервис (FFMpeg,php)
Сервис постинга в социальные сети, необходимо сделать возможным загрузку файлов любого размера, длинной до 60 секунд и сжатием их для хранения.
Сам не могу , при загрузки больших файлов выскакивает много ошибок)
Заявки фрилансеров
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