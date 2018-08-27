Отредактировать регулярные выражения в парсере

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки160 просмотров

Необходимо отредактировать регулярные выражения в парсере, ввиду того что незначительно изменился код на сайте с которого парсится.

7 лет назад
Sergik_NSK
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Выполнил задание быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо вам большое! Получил нужные файлы и деньги в срок!

Заявки фрилансеров

poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад