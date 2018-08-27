Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения. Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных. Чтоб они работали ...
Отредактировать регулярные выражения в парсере
Необходимо отредактировать регулярные выражения в парсере, ввиду того что незначительно изменился код на сайте с которого парсится.
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