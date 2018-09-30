Доработать и оптимизировать компьютерную и мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

В настоящий момент компьютерная и мобильная версия сайта pominkimsk.ru, сделанного предыдущим программистом меня не устраивает.

Необходимо:

- Добавить скорости в загрузке

- Убрать огрехи в верстке

- Сделать грамотные ссылки 

- Добавить графикиили интересных фишек

Остальное обсуждается. Пишите на почту или в личку

7 лет назад
dmitryborisov
Дмитрий 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$146
5 дней
Илья с нуля создал непростой сайт с большим количеством страниц, сделал качественно, все просьбы по исправлениям делал быстро и без вопросов. Работой доволен. Очень рекомендую Илью как качественного и быстрого исполнителя!
Отличный заказчик! Буду рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад