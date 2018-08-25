Разработка платформы для SaaS-сервиса

У меня есть небольшой опыт программирования, и я в течение нескольких лет в качестве хобби создавал для себя небольшой веб-сервис, который теперь стал функциональным, и мне готовы платить за доступ к нему, так что я решил создать SaaS-продукт.

Поскольку сервис не был предназначен для общего доступа, мне придётся переписать большую часть кода, оптимизируя её для мультиплатформенности, но с этим я справлюсь.

Остро стоит проблема обновлений - если я каждому пользователю просто скопирую свои файлы и БД, то при введении обновлений придётся вручную обновлять всё у всех пользователей - это точно не наш метод. У меня нет опыта в подобном, и нет времени на изучение.

Поэтому я решил что мне нужна платформа, которая будет:

при регистрации пользователя - создавать для него поддомен, пользователя в ОС, загружать ему мои файлы, создавать БД.

при выходе новых обновлений - автоматически или полуавтоматически (по нажатию на кнопку, то есть запуск инициируется вручную) файлы пользователя обновляются, то же самое со структурой БД.

Желательно чтобы у этой системы было просто API, которое я буду использовать в ПУ этого SaaS.

Мой софт состоит из примерно 40-50 файлов, и 3 баз данных MySQL (я намерен в ходе оптимизации и реструктуризации кода объединить эти 3 БД в одну, но всё же нужна возможность создавать и обновлять несколько баз данных).

То есть структура такая: пользователь регистрируется в моей ПУ - Ваша платформа развертывает для пользователя рабочую среду - пользователь работает с моим софтом.

Когда я выпускаю обновление - ваша платформа обновляет файлы и структуру баз(ы) данных.

Сейчас я использую сервер на Debian, софт написан в основном на PHP + MySQL.

Если для реализации будет лучше сменить сервер - то с Вас первоначальная настройка сервера, и желательно - последующее администрирование (на регулярной платной основе).