Умер PHP скрипт при переезде

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Закрыт9 заявок185 просмотров

Раньше хостились на своем VPS со старой версией php 5.3 и тд

Скрипт связан с парсингом и расчетами.

Переехали на все новое, обновились до php7

Скрипт перестал работать несмотря на то что перенесли прям все, и базу и все служебки.

Нужно оживить.

PHP
7 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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