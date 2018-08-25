Умер PHP скрипт при переезде

Раньше хостились на своем VPS со старой версией php 5.3 и тд

Скрипт связан с парсингом и расчетами.

Переехали на все новое, обновились до php7

Скрипт перестал работать несмотря на то что перенесли прям все, и базу и все служебки.

Нужно оживить.