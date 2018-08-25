Необходимо исправить ошибки на Wordpress, необходимо знание рнр, ТЗ будет предоставлено
Необходимо создать YML файл на сайте на MODX Evo
Есть сайт на MODX Evo. На нем необходимо создать файл YML для загрузки товаров в ЯндексМаркет и RegMarket. Файл должен обновляться при внесении изменений (изменение товара, добавление нового товара, удаление товара и т.д.). Пишите стоимость, ориентировочный срок реализации и скайп для связи
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