Необходимо создать YML файл на сайте на MODX Evo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Есть сайт на MODX Evo. На нем необходимо создать файл YML для загрузки товаров в ЯндексМаркет и RegMarket. Файл должен обновляться при внесении изменений (изменение товара, добавление нового товара, удаление товара и т.д.). Пишите стоимость, ориентировочный срок реализации и скайп для связи

MODX
7 лет назад
Yra_Markov
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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