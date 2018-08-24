Настройка и интеграция CRM Dynamics 365 Sales + Finances + customer s.

Нужен человек который имеет представление о вышеперечисленных словах.

Интернет магазин: 2 штука (API + Хуки какие пожелаете)

Компания - отчеты финансовые: 1 штука

Менеджер по продажам: звонки клиентам - 1 человек

Задача завязать все и выстроить, пока процесс не сложный, которые разработаем вместе, и помочь с интеграцией к API интрнет-магазина. Интеграцию с API могу взять на себя, в основном нужна помощь именно базовой настройкой Dynamics.

Пишите сразу стоимость вашего 1 часа работы.

Я не крупный магазин, не рассчитывайте на крупный заказ, нужно бюджетное решение.

Спасибо!