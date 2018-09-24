Доделать проект на YII2 - СРОЧНО!

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка186 просмотров

Доделать проект на YII2 - СРОЧНО!

Имеется техническое задание

Бюджет 30$ Сроки - сегодня к ночи

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Yii
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель! Очень рекомендую, профессиональный подход к делу, терпеливо выполнил все правки, которые да же не входили в задачу!
Сотрудничеством остался доволен, всегда на связи, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад